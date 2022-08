Silvina Luna se despojó de todo y le dio la espalda a la cámara: “lo mejor está por venir”

Silvina Luna no para de publicar contenido en sus redes sociales donde ratonea a su millón de seguidores con provocativas fotografías que comparte con el único objetivo de promocionar su perfil en DivasPlay.

“Lo mejor esta por venir..”, comentó Luna en una publicación que cosechó más de 16 mil likes y cientos de comentarios que alabaron su despampanante físico, que invita a todos a visitar dicha plataforma para adultos.

Silvina Luna en Instagram

De espaldas a la cámara y con ropa interior muy fina, Silvina apoya sus manos en la pared y observa la cámara en gesto más que provocador. “Preciosura de mujer”; “Bella”; “Toda una Dios total”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Así es el impresionante departamento de Silvina Luna.

Silvina Luna habló sobre las infidelidades de Fernando Gago

En las últimas horas, Fernando Gago ha estado en el ojo de la tormenta, ya que varias de sus ex parejas han salido a dar declaraciones acerca del accionar del actual DT de Racing, quien no habría sido para nada fiel con ellas. En medio de los disparos efectuados por Mica Vázquez, Silvina Luna brindó su versión de los hechos.

En su visita a LAM, la mediática se sinceró al hablar de lo que había sucedido entre ella, Gago y Vázquez. “Una amiga tuya que estaba en Rosario en ese momento, me cuenta que vos estabas viendo Showmatch cuando la escuchás a Mica por primera vez contar que estaba de novia con Gago. Y lo que hizo él fue irse a Rosario manejando toda la noche para buscarte” le dijo Pía Shaw. “No me acuerdo, lo borré. Tengo memoria selectiva”, respondió Luna con humor.

“Me dolió en su momento. Estaba muy enganchada. A parte, es verdad que hacía estas cosas (de estar con varias mujeres)”, intentó explicar Silvina. Luego Estefi Berardi le consultó: “¿Te costó mucho recomponerte después de Gago? ¿Fuiste a terapia?” “No, era chica. Uno da vuelta la página más rápido. Era chica y estaba buena, me sobraban los candidatos”, cerró con humor Luna.