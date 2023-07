Silvina Escudero maravilló a sus fans con una pose para el infarto en el piso de un gimnasio

Silvina Escudero es de las mujeres más bellas y sensuales del país, que sabe muy bien cómo explotar de forma excelente cada una de sus cualidades y de sus talentos.

Esta mujer también supo demostrar que es toda una modelo publicitaria y en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1.7 millones de seguidores, sabe posar con las más maravillosas prendas que las grandes marcas le otorgan.

“Quien se prende al challenge? No importa lo que hagan mientras vayan a entrenar a un gym o en sus casas... siempre hay que buscar la forma de tener la vida lo más saludable posible”, fue el comentario que Silvina Escudero colocó en la caja de descripción de su último posteo que le merecieron nada más y nada menos que 10 mil likes.

Allí se la pudo observar a Escudero lucir un conjunto deportivo engomado de color negro conformado por top y calza tiro alto, que le hicieron sentir tan cómoda, que le permitió realizar una proeza física bajo una barra sumamente pesada.

Rápidamente, esta mujer recibió comentarios de todo tipo: “Bue recién empecé con la gimnasia y ya se me fueron las ganas con este vídeo”; “Que alguien me confirme si las medias son las mismas que tiene media Argentina, jajajaja esa que tiene una letrita”; “Jajaja vos sola podes hacer eso!”; “Me fracturé de solo verte”; “Yo ni los cordones me puedo atar jajaj”.

Silvina Escudero mostró su retaguardia con un hilo dental super pequeño

Silvina Escudero se ha convertido en toda una completa e increíble influencer, que se destacó como bailarina en “Bailando por un sueño” y su vida nunca más volvió a ser la misma, pero ella quiere ir siempre por más.

Pese a tener miles de responsabilidades en su día a día, la hermana de Vanina se muestra muy agradecida con la vida y suele compartirlo a todo con todos esos seguidores que la eligen. Es de esa forma que, con el correr del tiempo, pudo identificarse también como creadora de contenido.

Silvina Escudero lo mostró casi todo en su Instagram.

Una de las tareas seguras que Escudero realiza es ir al gimnasio o pasar por algún centro de estética. Esto fue lo que llevó a cabo el pasado viernes y lo quiso mostrar en su cuenta de Instagram.

En la única fotografía que mostró en sus stories, Silvina Escudero se dejó ver acostada sobre la camilla en panza abajo. Al parecer se trataba de un tratamiento corporal, donde dejó sumamente a la vista al sólo utilizar una tanga de hilo dental.

Silvina Escudero posó al sol y mostró de más.

