Silvina Escudero lució una particular bikini que dejó sin aliento a sus seguidores

Volviendo de a poco a sus actividades junto a su hermana Vanina, Silvina Escudero se muestra más segura y optimista luego de un año complicado en cuestiones laborales.

Por la pandemia del coronavirus, ella y su hermana debieron cerrar su escuela de danza y acumularon cientos de deudas por el momento complicado que está pasando el país y el mundo.

Silvina Escudero en redes

Retomando de a poco sus obligaciones presenciales, la morocha usó sus redes sociales para estar en contacto con sus fanáticos y este jueves les “regaló” una foto que a muchos dejó sin aliento.

Con una pequeña bikini con diseño vaca de animal print, Silvina miró al sol y recomendó su suplemento de proteínas no sin antes hablar del trabajo físico que realiza frecuentemente: “Quien quiere busca MOTIVOS y si no EXCUSAS! Quien me conoce sabe lo perseverante que soy, los caminos difíciles son los que menos deberían de abandonarse! Acá entrenando con la ayuda de proteína de origen vegetal! Con minerales que ayudan a fortificar pelo y uñas”, comentó y el posteo consiguió en pocas horas más de 27 mil “me gusta” de sus fanáticos que le dejaron mensajes como: “te amo”,, “Fuego”, “Diosa”, “Sos joda?”, “Un infierno”, entre otros.