Silvina Escudero le dio la espalda a la cámara casi sin nada puesto en la previa de su casamiento

Silvina Escudero se casa este jueves con su novio Federico por Registro Civil y horas antes de la boda, la bailarina deleitó a sus seguidores con una foto subida de tono.

Silvina Escudero enloquece a su más de millón y medio de seguidores en Instagram con sus looks de moda donde la lencería ocupa un lugar importante.

La bailarina utiliza su cuenta de Instagram para promocionar su perfil en Divas Play, donde sube contenido subido de tono, como el que compartió en las últimas horas a su perfil de Instagram.

DivasPlay es la plataforma de contenido para adultos sin censura que cada vez más famosas tienen su cuenta. La primera en sumarse a la app fue Florencia Peña, y otra de las principales figuras hoy en día es Silvina Escudero.

Además, cada tanto deleita a sus fans con sus destacados bailes al ritmo de las músicas de moda, demostrando que es una de las mejores bailarinas del mundo del espectáculo.

En esta oportunidad, a horas de dar el sí en el Registro Civil, la Escudero compartió dos postales en Instagram en colaless.

Silvina Escudero enamoró horas antes de casarse

La publicación alcanzó miles de likes y comentarios de sus seguidores elogiándola. “Mañana me caso… pero no me olvido de ustedes”, escribió pícara junto a las fotos.

Silvina Escudero, en su cuenta de Instagram

Las exigencias de Silvina Escudero para su casamiento, según Yanina Latorre

Silvina Escudero se casa este jueves y según Yanina Latorre, la bailarina le habría hecho una extensa lista de llamativos pedidos al espacio donde formalizará su relación con su pareja.

“Que saquen todas las luces del lugar, que cambien la iluminación porque va a dar mal por la cantidad de paparazzis que irán, que hay que ver si va mucha gente a verla, ¿no?”, contó.

“Quiere que saquen todas las dicroicas de todo el edificio porque tiene miedo a salir fea en la foto. Más que diva, es pesada”, agregó.

“Después pidió esto que es hermoso: el Registro Civil es en provincia y tiene abajo una cochera que vos vas y pagás. Bueno, no, ella quiere una cochera especial de la gente del municipio. Hay una cochera que es para los que trabajan y la quiere”, reveló Yanina.