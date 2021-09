Sigue el escándalo: la separación de Gisela Dulko y Fernando Gago llegó a la prensa inglesa

Continúa el escándalo entorno a la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko. Días atrás, Cinthia Fernández reveló que el exfutbolista le fue infiel a su esposa con la mejor amiga de ella y, a raíz de esta escandalosa situación, la mujer ya está pensando en iniciar los trámites de divorcio.

Ahora la prensa inglesa recopiló la información que llegó desde los medios argentinos y la reprodujo. “DOUBLE FAULT. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago ‘splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend’”, tituló el diario The Sun que aprovechó la oportunidad para jugar con la expresión “doble falta” haciendo referencia al rol de Gago como futbolista. También lo mencionan como ex jugador del Real Madrid y destacan que la “estrella del tenis” -por Dulko- lo descubrió “haciendo trampa con su mejor amiga”.

Por su parte, acompañaron la nota con tres fotos: una romántica de la pareja, otra de Dulko sola y en el centro una captura de Gago en el presente, como director técnico. En la publicación, en tanto, mencionan a la supuesta tercera en discordia. Según la información de Cinthia Fernández, se llama Verónica y tiene una escuela de danza en Nordelta.

Captura del sitio The Sun sobre la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

El también sitio inglés The Mirror tituló la noticia de una manera bastante similar a la del otro medio: “Former Real Madrid footballer ‘caught cheating’ on tennis star wife ‘with best friend’”. De la misma forma, resalta que Gago fue jugador del club español y que fue “atrapado engañando a su esposa con su mejor amiga”. Y señala a Dulko como una estrella del tenis.

Ambos medios citan a Cinthia Fernández como la periodista argentina (“argentinian journalist”) que brindó la información y reproducen los detalles que ella dio en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

El abogado de Dulko le habría confirmado a la panelista que no hay vuelta atrás por lo que la extenista decidió pedir el divorcio. Esto ocurre luego de haber encontrado a su esposo en su cama con su amiga, en pleno acto sexual.