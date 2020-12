Se viralizó otro audio de Fede Bal a El Polaco por la fiesta de la pileta: “No van a sacar fotos, mi casa es un búnker”

Hace algunas semanas la noticia sobre la crisis del Polaco con Barby Silenzi se hizo pública y si bien, en un comienzo ninguno de los dos salió a hablar, fue la bailarina quien le mandó un mensaje a Ángel De Brito confirmando que “estaba destruida”.

Por su parte el cantante de cumbia nunca salió a reconocer el mal momento de la pareja y posteó en sus redes una foto vieja junto al arbolito.

El mal momento de los novios se potenció con la viralización de un audio que el participante de “MasterChef Celebrity” recibió de su compañero Fede Bal para una fiesta de pileta.

Fue Barby Silenzi quien descubrió la invitación del hijo de Carmen Barbieri a quien se le escucha decir: “Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? “.

El audio completo

Fue Ángel De Brito quien pasó parte del audio en su programa en donde se escucha a Bal comentar: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…” se escuchó decir al actor.

Si bien nadie sabe cómo se filtró el audio, Federico sospecha que fue Silenzi quien descubrió su mensaje en el celular del padre de su hija algo que se negó desde un primer momento. Andrea Taboada confirmó que el audio lo envió una persona que participó de la polémica fiesta.

Para sorpresa de muchos Silenzi y el Polaco se reconciliaron y fue la bailarina quien lo dijo: “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, contó la mediática.