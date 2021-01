Se conoció la reacción de Benjamín Vicuña al enterarse del embarazo de Pampita

Nadie desconoce que la separación entre Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña f ue en malísimos términos pero con el paso de los años y cuatro hijos en común ambos pusieron lo mejor de sí para hacer la vida más armoniosa y llevadera.

Es más, en algún momento se habló de la existencia de una relación cordial entre la esposa de Roberto García Moritán y la China Suárez quienes comparten momentos con los hijos en común del actor chileno.

Por estos días y luego del anuncio de un nuevo embarazo de Pampita a través de sus redes sociales y con motivo de la celebración de su cumpleaños en México, se supo que la conductora le comunicó la noticia a su ex pareja antes de hacerla pública.

El portal de noticias BigBangNews citó una fuente cercana a Pampita: “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir…Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, consignó la fuente.