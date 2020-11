Falta poco para el estreno de la nueva temporada de The Crown y se siguen conociendo intimidades de la vida de Lady Di junto al príncipe Carlos.

La tormentosa relación entre Diana Spencer y el heredero al trono del Reino Unido se exhibió también en un documental previo al estreno de la serie de Netflix y en donde se comentaron algunos episodios desconocidos de la relación y que dio de qué hablar al pueblo del Reino Unido y al mundo.

La producción “The Diana Interview: Revenge of a Princess” fue estrenada estos días en ITV con más detalles de la relación entre los esposos y lo que más llamó la atención fueron las palabras que Carlos le habría dicho a su futura mujer la noche anterior a la boda.

Penny Thornton comentó: “Una de las cosas más impactantes que me dijo Diana fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba. Creo que él no quería ir a la boda con una premisa falsa y quería arreglar las cosas con ella, fue devastador para Diana”.

Luego agregó: “Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento, pensó en no asistir a la boda” comentó el investigador sobre lo que sucedió antes de que los novios pasaran por el altar de la catedral de St. Paul.

El documental The Diana Interview: Revenge of a Princess investiga la entrevista de Lady Di a la BBC en el año 1995 en donde Spencer confesó infidelidades de ambos antes de separarse en 1992.

Allí, Lady Di confirmó que Carlos había vuelto a relacionarse con Camilla Parker-Bowles –su actual esposa- y que ella tuvo una relación con el ex oficial de caballería británico James Hewitt.