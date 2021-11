¡Se agranda la familia! Germán Martitegui presentó a John

Este martes, tras el debut de Masterchef Celebrity 3, Germán Martitegui se mostró muy contento en sus redes sociales por la nueva incorporación a su familia. Resulta que el chef adoptó a John, un perro que estaba al cuidado de la Red 4 patas.

Así anunció Germán Martitegui la nueva incorporación a su familia.

“Gracias @germanmartitegui por elegirlo, por hacerlo parte de tu familia. Y sobre todo, gracias por adoptar con el corazón. John llegó a nosotras el 23/08/21 con un estado de desnutrición extremo y mucha tristeza. De a poco fue mejorando gracias al inmenso amor y cuidados de sus tránsitos Celeste y Brenda, que lo cuidaron tanto. Muchos fueron los que colaboraron en su recuperación. Muchos aportaron su granito de arena para que hoy John tenga una familia hermosa que lo ama”, relataron desde la agrupación.

Germán Martitegui adoptó a un perro adulto llamado John.

“Cuando lo rescatamos sabíamos que iba a ser un caso difícil: es un perro adulto, no sabemos su edad, pero tiene muchos signos de su pasado triste en su cuerpo, además de una patología cardíaca y varios problemas de salud. Por suerte, su nuevo papá no dudó nunca en darle la mejor atención desde que llegó a casa, y los cuidados que él necesita y se merece. No podemos estar más felices. Gracias por permitirle vivir una vida digna, y esperamos que llene la casa de felicidad y amor”, concluyeron en agradecimiento al jurado de Masterchef Celebrity 3.