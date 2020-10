Santi Maratea rompió el silencio y habló sobre la denuncia contra “La Faraona” por pedofilia

En las últimas hora, el influencer Santi Maratea rompió el silencio sobre el escándalo que rodea a Martín Cirio, su amigo, luego de que este fuera denunciado de pedofilia tras la viralización de tuits en los que hacía referencias sexuales a menores de edad.

“La Faraona” está envuelto en una inmensa polémica luego de la viralización de unos tuits publicados por él en un espacio que va desde 2010 a 2019, donde hace referencias sexuales hacia menores de edad. Tras este episodio, desconocido por muchos usuarios que no consumían el contenido del youtuber, generó el repudio generalizado en las redes y que su nombre sea continuamente Trending Topic por los comentarios.

Tras el primer descargo de La Faraona, quien admitió haber escrito los tuits pero se amparó en el humor asegurando que “era otra época” de Twitter, de la sociedad y de él, y que “Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelotudo”, sostuvo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, sus declaraciones fueron rechazadas y repudiadas. En medio del escándalo, Cirio, quien había enfrentado a sus detractores y los había animado a denunciarlo, finalmente fue denunciado penalmente por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez en representación de una víctima de pedofilia, por “apología del delito, instigación a cometer delitos”.

Frente a este panorama, una oleada de usuarios se preguntaron dónde estaban los amigos de La Faraona y sus colegas, con los que ha realizado una gran cantidad de vivos en la red, además de compartir escenario, como el último show que hizo: Hashtag en Vivo.

Santi Maratea decidió romper el silencio y habló del tema en sus historias, donde se despegó al decir que si bien conoce a Martín Cirio, no son amigos íntimos. “No puedo hacerme el boludo”, advirtió, a la vez de asegurar que son “temas difíciles de poner en la mesa” y que “el que juzga es la justicia”.

“Y sí, la verdad que cuando ves todo compilado te impacta. Espero que Martín no se enoje conmigo, pero cómo no te va a impactar ver todo el compilado de burlas hacia la pedofilia, los ciegos, los pobres, ‘los down’, decís pará, acá hay que hablar algo”, arrancó el exconductor de Vorterix, quien, además, recordó el caso de Diego Maradona en fiestas con menores, cuyas imágenes también fueron viralizadas y la situación repudiada en su momento.

Luego, Maratea habló de las diferencias entre un pedófilo y un pederasta explicando que la pedofilia se refiere a la atracción sexual por menores y la pederastia al abuso sexual infantil concretado.

En otras historias, Maratea contó que él empezó a consumir a La Faraona porque éste “se reía de sí mismo” y “manejaba de una manera suelta temas que son tabú para la sociedad”. Además, recordó que la primera vez que lo iba a entrevistar en su programa Generación Perdida (Vorterix), muchos le pidieron que no lo sacara al aire porque se había burlado del Chaco, pero él sabía a lo que se referían y la entrevista se llevó a cabo.

“Es alguien que se fue ganando ciertas licencias para decir lo que quiere, como si fuera el nuevo Fernando Peña”, lanzó sin ningún prurito comparándolo con el fallecido conductor uruguayo, provocador nato que dejó una huella imborrable en el medio. “Pero viendo todo el compilado, no me gustó. Me pareció fuertísimo, no está bueno hacerse el boludo”, indicó, aunque rápidamente aclaró que, a pesar de todo, “no voy a cancelar a Martín”.

Por último, después de mandar un exabrupto innecesario contra los followers que dejan de seguirlo, Maratea dijo: “Lo que todos quieren saber es si creo que La Faraona es pedófilo o no, si abusó de algún pendejo o no”.

“Si abusó o no de un pendejo no hay ninguna prueba más que lo que él dice, y él dice que es humor. Y la verdad, ¿por qué él mismo lo diría? Ahora, si aparece ‘El Yoni’ -el menor que fue mencionado por Cirio en varios mensajes- y dice a mí me abusó', obvio le creo todo al Yoni y caso cerrado”, sentenció.

“Ahora, por lo que yo entiendo, no apareció nadie a decir ‘a mí me abusó Martín Cirio’. Si le calentará o no los pendejos no tengo forma de saberlo, si es que jode con eso o si le gusta. No tengo idea, no tengo forma de saberlo y ustedes tampoco”, cerró Santi Maratea.