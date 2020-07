Sabrina Rojas le hizo un radical cambio de look a su hija

Los especialistas indican que cuando una persona realiza un cambio de look es un buen signo, ya que está probando nuevas cosas y está pasando por un buen momento. Sin embargo, durante la cuarentena la actividad de los peluqueros y peinadores quedó totalmente restringida.

Si bien algunas ciudades ya habilitaron dicha actividad con estrictos protocolos, algunas zonas aún no cuentan con los estilistas. Por tal motivo, quienes se ven tentados a realizar un cambio o simplemente un corte de cabello profesional deben esperar un poco más.

Sin embargo, otros se animan a usar las tijeras de modo amateur, algunos con buenos resultados y otros con transformaciones poco felices. La revista Pronto publicó la historia que dio a conocer Sabrina Rojas en sus redes sociales.

Es que su pequeña hija, Esperanza, le solicitó cortarse el cabello. Para la madre fue todo un desafío, porque pese a haber accedido al pedido aseguró que se resistió durante dos años.

¡Que se termine el encierro porque me creí peluquera de verdad!", escribió la actriz junto a una foto del pelo de su hija tirado en el piso.

Gentileza

Sabrina compartió la foto del resultado final, el cual fue muy bueno. Sin embargo, afirmó que fue un gran cambio ya que la pequeña tenía una larga cabellera que debió cortar hasta el mentón. “Igualmente, fue a pedido de ella. Hace dos años que se lo quiere cortar. Yo me resistía, pero ella tiene estar como quiere y no como a mí me gustaría. Así que, salió madre manos de tijera”, explicó.