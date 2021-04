Romina Malaspina sigue compartiendo fotos sensuales y con un acertijo que será develado muy pronto

Romina Malaspina siempre tiene algo que mostrar y, más allá de su escultural cuerpo y sus marcadas curvas, la rubia tiene un secreto que nadie conoce y ella está a punto de devalar.

Con fotos en blanco y negro, la conductora de Canal 26 posó sensual en su Instagram y mencionó al 30/4 como una fecha en donde todo se llenará de color y sorpresas.

Hace algunos días, la ex Gran Hermano posó desnuda sentada en el piso y frente a un espejo manifestó: “ESTÁN LISTOS PARA DARLE #COLOR A SUS DÍAS? 30/4”. Luego, y para no dejar a sus fanáticos con las ganas de más fotos, la rubia volvió a impactar en las redes al compartir más fotos en blanco y negro. A punto de llegar a la fecha, Romina volvió a posar y apoyada en un baúl dejó ver sus piernas y casi su busto en una jugada postura.