Romina Malaspina posó con un body blanco mientras aparecen nuevas versiones sobre su verdadera salida de la TV

Antes de que terminara abril, Romina Malaspina comenzó a “jugar” en su cuenta de Instagram con mensajes misteriosos y fotos en blanco y negro.

Finalmente, el 30 de abril la ex Gran Hermano presentó la canción “color” en donde demostró sus dotes como cantante junto al anuncio de que sería su nueva apuesta laboral y su despedida al Canal 26.

Sorprendidos con la noticia, muchos medios se hicieron eco de la decisión de la rubia pero en “LAM” (El Trece) no creyeron en la versión de Malaspina.

“Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar, a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él, no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrolle, cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro. Es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color”, dijo la influencer pero inmediatamente Maite Peñoñori dijo que Romina en realidad fue echada de Canal 26, lugar en el que conducía Noticias de 22 a 24.

Según comentaron en el programa de Ángel De Brito, la señal de noticias decidió no renovarle el contrato porque terminaba el 30 de abril.

“Romina tomaba muchos compromisos de curritos y faltaba seguido, sumado a que llegaba muy sobre la hora y se la notaba muy cruda en las noticias”, sumó Maite.

Por su parte De Brito agregó: “El periodismo no era lo suyo evidentemente. No solo decidieron no renovarle el contrato, sino que ni siquiera lo evaluaron porque tengo datos de que hace unos días ya habían llamado a otra famosa para ocupar ese horario. Una famosa que no condujo en ese canal, sino en un canal de deportes y que actualmente no está haciendo noticieros”, finalizó el periodista.