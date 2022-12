Romina Malaspina lució un top y short negro con una falda de encaje remarcando sus increíbles curvas

Luego de elegir el blanco como look para pasar la Navidad, Romina Malaspina fue al otro extremo y posó con un total black para el infarto. Con prendas súper pequeñas, la ex chica de C5N enloqueció a sus seguidores.

El conjunto es un top y un short, sobre el cual completó con una falda tipo pareo, de encaje y dejó prácticamente todas sus curvas al descubierto. Este conjunto la modelo lo lució para asistir al Teatro Colón, en Buenos Aires.

Romina Malaspina

Romina completó su look con botas tipo tejanas también color negro y una cartera negra, con cadenitas doradas y corazones rojos de aplique.

En su cuenta de Instagram, Malaspina compartió algunas fotos y esto hizo estallar en mensajes a sus fanáticos. Además, la publicación en poco tiempo cosechó muchos “me gusta” y mensajes como: “Belleza total”, “Diosa”, “Belleza bombona divina”.

Romina Malaspina

Romina Malaspina

Romina Malaspina elevó la temperatura con un look tan cómodo como ratonero

En la previa a la Noche Buena, Romina Malaspina jugó al mostrar un vestido infartante que usaría para recibir la Navidad en su Mar del Plata natal. Pero eso no sucedió o algún imprevisto ocurrió porque se mostró con lo que se puso y era más de una prenda.

La ex Gran Hermano y ahora Dj suele compartir videos y fotografías con looks que le quedan soñados, que resaltan sus atributos y que despierta los ratones de las personas que la miran desde distintas partes del mundo. Tiene 2.5 millones de seguidores y cosecha Me Gusta a lo loco.

Y este 25 de diciembre no fue la excepción ya que Romina decidió publicar varias postales que resumen lo que fue su fin de semana y la que más gustó fue la de su outfit para el 24 a la noche.

Romina Malaspina enamoró con el vestuario final que eligió para la Navidad en su Mar del Plata natal

Canchera, cómoda y sensual, así se la ve a la artista en una fotografía de cuerpo entero en el jardín de su casa, usando un ventanal de fondo.

La influencer tiene puesto un jogging blanco, zapatillas deportivas haciendo juego, una camperita de jean beige cortita y un top que bien puede ser el corpiño de una bikini.

Esta última es la prenda que enamoró a sus fans porque dejó todo el abdomen trabajado al aire y remarcó bien sus pechos.

Romina Malaspina enamoró con el vestuario final que eligió para la Navidad en su Mar del Plata natal

Para levantar más el calor en Instagram, Romina se quitó el abrigo y quedó radiante con un outfit total White que, a muchos, le sirve de inspiración para despedir el 2022 y darle la bienvenida al Año Nuevo.

Romina Malaspina enamoró con el vestuario final que eligió para la Navidad en su Mar del Plata natal

Los Me Gusta inundaron su posteo en que escribió: “Espero que todos estén pasando una hermosa navidad!”. Los halagos también se hicieron presente como asó también los emojis de fueguitos y corazones.