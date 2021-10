Romántico total: Roberto García Moritán le compuso una canción a Pampita por su aniversario

Pampita formó una hermosa familia ensamblada con Roberto García Moritán, el empresario gastronómico que desde hace dos años la tiene enamorada y la hace feliz. Los papás de Ana se vieron y gustaron, se casaron al poquito tiempo de conocerse y hoy son felices.

Él es un romántico nato como la modelo misma lo contó en varias oportunidades y la nota de hoy es la prueba de ello. Y es que para el segundo aniversario de estar juntos, el economista y político le compuso una canción y logró sorprenderla.

Roberto se inspiró en la belleza de la jurado de “La academia”, el amor que le tiene y la felicidad de compartir su vida con ellas. Claro, él no escribió el tema solo sino que contó con la ayuda de Ezequiel Esquiaga, su amigo músico.

Pampita, Moritán y su hija recién nacida Ana. (Instagram)

“Le quiero escribir una canción a Caro por los dos años de relación. La vengo sorprendiendo cada vez que puedo. Ella es muy romántica y quería hacer algo que no se esperara”, habría sido el pedido de García Moritán.

“En un momento estaba cantando en casa solo en la ducha, se me asoma y me dice: ‘que mal cantas’. Si hay algo que me critica siempre es eso. Entonces, ahí está mi sorpresa. Es lo que menos esperaba. Hice todo por ella”, revela el padre de Ana.

“La idea es que hice todo esto y estoy dispuesto a absolutamente todo por ella”, comentó y sumó: “No quiero que me pare en lugar de cantante sino de una persona que hace este sacrificio por amor”.

"Pampita" y Roberto García Moritán se casaron en noviembre del año pasado.

Sobre la letra de la canción, Roberto confió: “Hago cualquier cosa por vos mi amor. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí hago cosas que no están en mí”.

Pampita reveló que es daltónica: “¡No doy más!”

Pampita dio a luz hace solo unos meses atrás y nunca paró de trabajar; siempre se mostró sonriente ante las cámaras pero en su reality llamado “Siendo Pampita”, se relaja y cuenta varios momentos de crisis que vive.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. ¡No doy más! Pero no doy más desde que abro los ojos”, reveló en uno de los capítulos. “Llego a un lugar a la una de la tarde, en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’”, confesó.

"Siendo Pampita"

Y un dato que sorprendió a todos fue que la modelo y jurado es daltónica, condición que condiciona su manera de vestirse: “No distinguía bien los colores así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. Me animo a los dorados y plateados. Todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”.

A esto se le suma lo que confió al aire de “Pampita online”: “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”.