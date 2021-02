Romance, pasión y engaños: los amores de Carlos Menem

El fallecido expresidente Carlos Menem estuvo casado con Zulema Yoma, con quien contrajo matrimonio en 1966, sin embargo, sus biografías indican que es un «seductor, un Don Juan».

A Carlos Menem le gustaban las celebraciones, de hecho durante su mandato Moria Casán era la encargada de organizar “cenas VIP” con famosos y figuras públicas. Algunos de las famosas que desfilaban por su hogar eran Mónica Guido, Luisa Albinoni, Alejandra Pradón y Yuyito González.

Alejandra Pradón mostró su nuevo rostro tras participar en un programa de cirugías

Graciela Alfano también fue una de los amores de Menem. La diva contó que tuvo un romance con el ex presidente y confesó que la primera vez fue en un aeropuerto y luego en otros eventos en los que hubo poco contacto, entre éstos un mega asado en la casa de su ex pareja Nicolás Ruskowski, donde asistieron 800 personas.

Alfano también señaló que tuvo varios encuentros en medio del Río de La Plata: “nos prestaron un barco. En el barco era donde pasaba todo”. Y aclaró: “Eso fue principios de los noventa. Cuando Zulema se va de Olivos, me mandan a decir que Carlos estaba muy enamorado y me pidió que me mude a Olivos con él”. Graciela, entonces, confesó: “Ahí me abataté, dije hasta acá. Ese paso no lo quise dar”.

Carlos Menem y Cecilia Bolocco

Bolocco y Menem se casaron el 26 de mayo de 2001, pocos meses antes de que el expresidente que gobernó de 1989 a 1999 fuera arrestado temporalmente por la venta ilegal de armas que autorizó desde Argentina hacia Croacia y Ecuador.

La pareja siempre estuvo envuelta en la polémica, ya que Menem le llevaba 35 años de edad a su esposa, quien después de terminar su reinado de belleza se convirtió en una afamada modelo y conductora en Chile, su país natal.

El verdadero motivo de su unión siempre despertó dudas, porque incluso en la boda fue evidente el rechazo de Bolocco a besar a Menem, además de que la hija mayor del exmandatario( Zulemita Menem) nunca aceptó la unión por considerar que la chilena solo quería la herencia.

Gracias a un proceso de fertilización in vitro, la pareja pudo tener a su hijo Máximo el 19 de noviembre de 2005, lo que convirtió a Menem en padre a la edad de 75 años, aunque desde entonces se acentuó aun más la distancia física entre la pareja.

Mientras Bolocco vivía en Chile con Máximo, Menem se quedó en Argentina tratando de recuperar, de manera infructuosa, el liderazgo que lo convirtió en el hombre más poderoso del país en la última década del siglo XX.

En 2007, luego del escándalo por las fotos de Bolocco con otro hombre, Menem anunció el inicio del divorcio, aunque reconoció que la supuesta infidelidad no había sido el verdadero motivo.