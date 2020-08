¿Romance blanqueado? Karina Jelinek aseguró que Flor Parise es su “compañera de vida”

Hace algunas semanas Yanina Latorre fue muy cuestionada por exponer el romance entre Karina Jelinek y su amiga Flor Parise. La panelista fue acusada de “sacar del closet” a la modelo, que se mostró muy afectada con la información. Pero a pesar de que había dicho que no iba a hablar de su vida privada y menos de su sexualidad, ya que su familia no había reaccionado de la mejor manera ante la posibilidad de que esté con una mujer, Karina brindó una entrevista en la que expuso abiertamente su relación con Parise.

“Con Flor tenemos un vínculo muy lindo. Hace tres años que nos conocimos y nos volvimos inseparables, compañeras de vida”, manifestó la mediática en diálogo con la revista Gente. Y agregó que se conocieron a partir de la diseñadora Paz Cornú, quien ya no es más su amiga, y desde entonces han compartido muchos viajes e incluso están conviviendo.

En cuanto a sus preferencias sexuales, Karina Olga dejó abierta la posibilidad de su bisexualidad: “Me considero una persona que puede admirar la belleza tanto de los hombres como de las mujeres”.

Aunque remarcó que está en contra de las etiquetas: “Nadie elige de quién enamorarse. El que quiere elegir, fracasa. Ya en el 2020 me parece que todos deben sentirse libres de amar a quien sientan, aunque también tienen el derecho a la privacidad y elegir contarlo o no. Y algo más que es vintage: buscar siempre poner etiquetas a las relaciones. Me parece que eso ya no va”.

Por otra parte, hizo referencia al duro momento que vivió cuando su hermana decidió sacarla del grupo familiar y bloquearla, luego de los dichos de Latorre. “Vengo de una familia muy conservadora. Una de mis hermanas armó el chat y por eso me borró, pero con mis padres siempre estuvo todo bien. Desde que me vine a vivir a Buenos Aires con 17 años sentí que no me apoyaban. La idea de que estuviera acá siendo modelo, a la mayoría no le gustaba”, sostuvo.

Y para cerrar, volvió a cargar contra la panelista de “Los Ángeles de la mañana”: “Sigue insistiendo en meterse en mi vida. Yo puedo entender que alguien se equivoque o no mida las consecuencias de sus dichos, pero lo que no acepto es que no me haya pedido disculpas al darse cuenta de que me expuso”.