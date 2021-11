Rodrigo Tapari expresó su tristeza por el fallido encuentro con Diego Maradona: “Ya no se puede volver”

Este domingo Rodrigo Tapari estuvo presente en la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand”, un programa que desde el año pasado se encuentra en manos de la nieta de la diva, Juana Viale.

Sentado en la mesa del programa de El Trece, el artista tropical hizo un repaso por algunos pasajes de su vida y además tuvo tiempo de recordar su fallido encuentro con Diego Maradona, a casi un año de su fallecimiento.

“Tiene una parte linda y una parte muy triste. Yo nunca me imaginé que Diego me escuchaba y en plena pandemia, al comienzo, él quería un show, quería verme en vivo. Yo me imagino que sus empleadas escuchaban y se lo contagiaron de alguna forma”, expresó el cantante a la mesa ante la consulta de la conductora.

“Yo no podía tocar en vivo con mis músicos porque no los tenía. Me preguntaron cuánto les cobraba, respondí ‘¿vos me estás cargando? ¡Cómo te voy a cobrar! Yo toco, pero no tengo la banda’. Les dije que si esperábamos un poquito más hasta que tenga algún permiso. Era un sueño para mí. Entonces se postergó. No lo hicimos, no pudimos tocar”, afirmó con tristeza el músico ante la atenta mirada de las demás invitadas: Leonor Benedetto, Mora Godoy y Julieta Ortega.

“Al tiempo pasa lo de su fallecimiento y fue muy triste para mí. Después salió en todos lados, cuentan que él se levantaba por las mañanas y quería escuchar a Rodrigo Tapari, una versión que yo hago de ‘Qué levanten las manos’. Él se ponía a cantar, se ponía a cantar ‘Una Cerveza’, después allegados de él me mandaron videos donde cantaba mis temas y yo me quedé con esa espina”, detalló el joven.

Luego el artista reveló que de este desencuentro aprendió una valiosa lección: “No lo pude conocer, él me escuchaba todos los días en su mañana y me quedé con eso. Pero nada, creo que eso nos deja una enseñanza, de no postergar las cosas. Yo tendría que haber ido y haber hecho el show igual, solito, no perder la oportunidad de hacerlo para él. A veces uno por querer hacerlo un poquito mejor, posterga. Hay cosas que son únicas y ya no se puede volver”, finalizó con resignación Rodrigo Tapari.