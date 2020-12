Rocío Oliva salió a desmentir versiones que dio la familia de Maradona sobre el cumpleaños del astro

El fallecimiento de Diego Armando Maradona no solo conmovió al mundo, sino que todos los que rodearon los últimos años han sido parte de las más duras cruzadas en los medios y redes.

Así fue que Rocío Oliva, quien no pudo entrar al funeral del astro del fútbol, tuvo que salir a desmentir algunas versiones que rondaban entorno a su “faltazo” en el cumpleaños del Diez.

La revista Gente publicó los comentarios de la ex del Diez por el duro momento que atraviesa. La joven de 30 años, quien fuera su pareja por seis años, aseguró que en el instante en que se enteró de la muerte de Maradona “no lo podía creer”.

Sin embargo, Oliva aseguró que piensa seguir adelante y atravesar lo que le implica este duelo. “Hay que seguirla, tengo que trabajar, la vida sigue. Cuesta, pasan los días y es peor. Este es mi trabajo, vivo de esto, a esto me debo y me gusta y a él le gustaba que lo homenajeen viendo sus goles”, dijo sobre su estado emocional.

Asimismo habló sobre los momentos previos al deceso, indicó que para ella “instalar una sala médica en la casa de Diego era imposible, si él no se dejaba”, comentó.

Por otro lado, la ex del Diez desmintió algunas versiones sobre su ausencia en el último año en la vida del Diego. “El problema empezó cuando le dieron el alta en la Clínica Olivos. No lo cuidó nadie. A Diego hace un año que no lo veía, y eso hizo que yo no sea la señalada. Desde el momento en que me separé, no lo pude ver más. Yo no me negué nunca a verlo; por eso el día en que lo internaron la llamé a Claudia y me puse a disposición”, aclaró.

En este sentido, aseguró que “nunca” le llegó una invitación para poder participar de la celebración del último cumpleaños de Maradona. “Yo hubiera ido, el llamado a Claudia fue para eso. Siempre estuve a disposición de Diego. No sé quién me cerró la puerta para verlo”, sentenció.

Finalmente, lamentó no haber podido estar presente en el último adiós al ídolo y aseveró haber “saltado rejas para poder ver a Diego” en vida. “Hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho”, dijo.