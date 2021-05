Rocío Marengo se arrepintió de su renuncia y aseguró que sigue en La Academia

Ayer se dio a conocer que Rocío Marengo había renunciado al nuevo ciclo de Showmatch tras un arranque de furia, por no salir a la pista en el momento que tenía pensado. “Soy una artista”, había dicho tras su salida de la Academia. Pero parece que la modelo ya se retractó de su decisión y ahora parece seguir dentro del certamen de Marcelo Tinelli.

“Angelito, recién llego a casa y estoy mucho más tranquila, sacándome el brillo que nadie me vio”, comenzó diciendo a Ángel De Brito en el audio que mandó a Los Ángeles de la Mañana.

“Fui mi propia enemiga”, admitió a las ángelitas. Al parecer, la mediática se había arrepentido de su decisión tomada con furia y ahora aseguraba que nunca presentó su renuncia formal. Todavía espera poder tener la oportunidad de poder debutar y mostrar su talento sobre la pista.

“Estaba tan arriba, era tanta la ansiedad, y en un momento me dijeron que bailaba tercera. Después me dijeron que no y dije ‘bueno, cuarta, entro’. Después pensé que iban a apurar a la cuarta para que vaya quinta, pero no. Me vinieron a buscar y me dijeron que no había tiempo”, contó sobre lo que la llevó a su salida.

La filosa comparación de Ángel De Brito

“Mamadera, bueno, nada. Pero no llegué a presentar la renuncia. Que quede claro, sigo adentro de La Academia”, termina diciendo sobre su permanencia en el show producido por LaFlia.

Pero, ni lento ni perezozo, De Brito publicó por las redes una picante comparación de su renuncia: “La renuncia de Rocío Marengo duró menos que la carrera política de la hija de Baby Etchecopar”. Sus palabras fueron un boom en las redes. “Duró horas, nada más. Fue cortísimo”, terminó poniendo el periodista, que pronto se unirá para hacer de jurado en el certamen.