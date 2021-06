Robbie Williams mostró un nuevo look y sorprendió a sus fans

Si algo diferencia a Robbie Williams del resto de los artistas son sus excentricidades y esta vez sorprendió a todos por su nuevo look. Quien se ocupó de este cambio fue su esposa, Ayda Fields, quien con una maquinita de afeitar eléctrica rapó por completo al cantante británico, al ritmo de “Ready for it” de Taylor Swift.

La actriz mostró la dramática transformación del cantante en un clip que publicó en Instagram, en el que le afeitó todos sus mechones hasta quedar completamente calvo: “Is all or nothing when it comes to his hair...and apparently, it’s nothing now” (“Es todo o nada cuando se trata de su cabello... y aparentemente, ahora es nada”), se burló Fields, quien se quedó con ganas e iría por más: “¿quién es el siguiente?”, desafió.

El video, que cosechó mas de 30mil likes, sorprendió a sus fans, que reaccionaron positivamente a este cambio de imagen: “Se ve genial” dijo uno y otro agregó: “Ah, es como el Robbie de los 90 otra vez”. Luego otro seguidor escribió: “se ve increíble con o sin cabello”. Un cuarto comentó: ‘Se ve mucho mejor”.

Ayda Field y Robbie Williams en el antes y después. .

El intérprete ha retomado así el aspecto que llevaba cuando lanzó su primer disco en solitario, ‘Life Thru A Lens’ (1997). La estrella no tiene miedo a la hora de experimentar con su apariencia y a lo largo de los años ha optado por otros looks como la cresta, el tinte rosa y rubio.

Hablando recientemente sobre el encierro en su casa en Los Ángeles, Robbie le dijo a un medio estadounidense: “He querido volver al trabajo y hacer cosas. Y he estado pensando que tengo una especie de ansiedad sobre lo que puedo hacer, y luego pensé:’ ¿Sabes qué? Estoy en el lugar exacto con exactamente las personas adecuadas en exactamente el tiempo justo”, comentó el cantante que hace poco reveló su fanatismo por la vida extraterrestre y luego reflexionó: “Puede que nunca haya otro momento en el planeta en el que pueda pasar tanto tiempo concentrado con mi familia, mis hijos, así que estoy muy agradecido”.