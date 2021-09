Ricky Martin se bajó el short y les enseñó que no llevaba ropa interior a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias

Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra harán una gira por Las Vegas a partir del 25 de septiembre y en la previa, los tres hicieron una transmisión en vivo para sus fans en la que el cantante puertorriqueño sorprendió enloqueció a sus seguidores al bajarse parte de la malla.

Los tres cantantes se divirtieron respondiendo diferentes preguntas que les hacían sus fans y una de ellas no pasó desapercibida. Fue Ricky quien leyó que les preguntaron si suelen usar ropa interior en los show y ninguno dudó en responder con total soltura.

Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin.

El primero en contestar fue él, Ricky explicó que él si usa y dio sus razones para hacerlo. “Yo sí que uso porque los accidentes no pueden suceder, si ya de por sí hay accidentes… no se puede enterar todo mundo”, dijo y desató la risa de sus colegas.

Luego, en esa misma línea, Enrique le preguntó a Yatra si prefería la ropa interior completa o tanga, y él respondió: “Tanga siempre, preferiblemente tanga, no me puedo subir a la tarima si no es con tanga ¿me entiendes? Es como mi plan secreto”, dijo y se levantó a mostrar que llevaba boxer.

Ricky Martín sin ropa interior.

Luego, Enrique hizo lo mismo y mostró su ropa interior azul. Sin embargo, el que sorprendió fue Ricky Martin, quien sin pudor se bajó parte del pantalón y mostró que no llevaba ropa interior. Y luego explicó que era porque llevaba puesto el traje de baño porque estaba en la playa.

“Yo voy a terminar esto aquí y me voy corriendo desnudo a la playa, ya”, bromeó Ricky.