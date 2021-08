Ricky Martin contó que sufrió ansiedad durante la pandemia y quiere ayudar a los que viven lo mismo

Cualquiera podría pensar que debido a su carrera y su fama, Ricky Martin no tiene nada de lo que preocuparse y que pudo pasar los meses de pandemia en total tranquilidad. Sin embargo, en una entrevista reciente, el cantante puertorriqueño reveló que sufrió ansiedad y que tuvo que buscar ayuda profesional.

“Me dio mucha ansiedad honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, manifestó.

Y señaló que el principal motivo de su malestar fue la suspensión de sus conciertos y de su agenda profesional: “El nivel de ansiedad fue enorme cuando escuché por primera vez: ‘Vamos a cancelar la gira y sabe Dios si alguna vez volverás a la carretera’”.

Además, explicó que pasó por diferentes etapas: negación, tristeza, ira, aceptación. Pero que se experiencia hizo que se involucrara en un proyecto que busca ayudar a las personas que vive lo mismo que él. “Estoy haciendo un estudio que gracias a esta situación dimensional auditiva que hemos creado vamos a poder tratar la depresión, la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”, precisó.