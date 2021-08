Ricardo Montaner: de una infancia llena de privaciones en Argentina a una vida de lujos en el exterior

Ricardo Montaner es un hombre exitoso, con una carrera memorable y un matrimonio sólido, pero ninguna de estas cosas las obtuvo fácilmente. El artista venezolano afirmó que nunca se lamentó de su humilde procedencia, porque su corazón estaba lleno de amor.

Además, el papá de Mau y Ricky confesó que siempre su prioridad es transmitirles a sus hijos la humildad como personas, ahora que económicamente están muy bien, con una vida glamorosa.

En cuanto a su infancia y las privaciones, el artista, quien nació en Argentina y luego se naturalizó venezolano, destacó: “No me gusta dar ese síndrome de lástima, porque a mí no me fue mal para nada. Tuve una niñez con privaciones, pero no soñaba con ir a Disney, pues para mí era un show de televisión que veía en mi televisión blanco y negro. No soñaba con tener una casa de dos pisos, pues mi casa era muy grande y tampoco con tener un auto propio, porque no tenía amiguitos que tuvieran un auto”.

Ricardo Montaner Instagram

En su cuenta de Instagram, el jurado de La Voz Argentina compartió hace un tiempo un video donde recordó algo de su infancia y lo acompañó de un tierno mensaje.

“Cuando era chiquito y vivía en la calle Portela 2230, Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, en la esquina había una panadería... siempre tuve la fantasía de que mis papás tenían una panadería... Evaluna me sorprendió con esto y con un pan relleno de dulce de leche... divino todo... Nada eso, volví a mi niñez, a imaginarme la panadería de la esquina…” escribió el cantante junto al video.