Ricardo Arjona cantó en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció

Sin dudas, Ricardo Arjona es uno de los músicos mas reconocidos de Latinoamérica, sin embargo, en la gran manzana parece que su música y su fama no cautivó a los neoyorquinos.

El cantante decidió dar una serenata sorpresa en una estación del subway de Nueva York de forma muy humilde: con una silla y su guitarra. Pero, según él mismo dijo “mentiría diciendo que fe bien cantante en el metro de Nueva York”.

Y es que nadie se detuvo a contemplar a aquel guitarrista sentado en una esquina vestido con sombrero, gafas y un vestuario muy casual, según muestra un video publicado por Arjona en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con un texto donde destacó su mejor momento al cruzar palabras con una fan mexicana; pero, vaya ironías de la vida, ¡ella le aseguró en su propia cara que no era él!

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez.”

A pesar del panorama, los fans del cantautor no dejaron que su ánimo decayera y le externaron que en caso de que ellos hubieran estado presentes, no habrían desaprovechado la oportunidad de acercarse.