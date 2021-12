Revelaron el verdadero motivo por el que la China Suárez pidió hablar por videollamada con Wanda Nara

Aún después de que Wanda Nara y la China Suárez hablaron en sus respectivas entrevistas, se siguen revelando detalles de lo que ocurrió previo a que se ventile la infidelidad de Mauro Icardi. En Intrusos, la periodista Paula Varela contó el por qué de la polémica videollamada en el recital de Camilo.

En su momento, uno de los primeros detalles que se conoció del conflicto fue que la China Suárez, a través del teléfono de Ricky Sarkany, había pedido saludar por videollamada con Wanda Nara, quien estaba en el recital de Camilo con sus dos hijas y su marido.

La charla entre ambas se dio luego del encuentro de la China con Icardi en un hotel de París, donde aparentemente no se consumó el acto sexual, lo que molestó a la ex Casi Ángeles.

Paula Varela en Intrusos reveló la “perversa”, según calificó, videollamada que tuvo la actriz con la mediática.

“Él se empezó a sentir culpable. Él, sin justificarlo, es un pibe joven, siempre estuvo con Wanda, aparece la China Suárez, fue una posibilidad, se obnubiló y fue para adelante”, comentó la periodista.

“Cuando llegó a ese punto Icardi dijo ‘hasta acá llegué’. Ya pasó y ya está. Dijo ‘yo no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar nada, no me voy a embarcar con vos en nada’. Ahí fue cuando él dejó de atenderle el teléfono a la China Suárez”, contó.

La China Suárez se vengó de Mauro Icardi con la videollamada

Según comentó la periodista, la China habría querido vengarse de Icardi por dejarla “pagando” en París. “Ahí se entiende más cuando la China habla con Ricky Sarkany cuatro días después, en ese recital de Camilo, y dice ‘dejame hablar con Wanda’”, recordó.

“La China quería que Icardi la vea en una videollamada con Wanda porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era un mensaje más para Icardi”, aseguró, provocando picantes frases de Rodrigo Lussich.

“Eso le critican los amigos que se fueron de su círculo íntimo. No que haya estado con un casado, sino que ese casado haya sido Mauro Icardi que tenía mucha gente en común”, agregó.