¡Re caliente! Yanina Latorre subió un video furiosa sobre su ausencia en LAM y negando tener coronavirus

Luego de que Yanina Latorre se ausentára dos días en el panel de Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11) comenzaron a surgir una ola de rumores sobre los motivos.

Algunos relacionaron su ausencia con el abrazo que se dio con Santiago Maratea y los numerosos casos de coronavirus que se detectaron en profesionales de los medios. Encima, Ángel de Brito no hizo ningún comentario al aire sobre la ausencia de Yanina, lo que generó más sospechas todavía. Inclusive hasta se llegó a hablar de una sanción contra la panelista.

Estas hipótesis enojaron mucho a la mujer de Diego Latorre, que reaccionó con un furioso descargo que subió a sus redes. Llena de furia y con insultos, Yanina dejó en claro que su faltazo al programa se debió a que ella pidió dos días por un tema personal.

A los gritos, Yanina afirmó: “Me tienen todos los huevos al plato. Falté dos días a trabajar. ¿Nunca nadie bajó al programa? ¡Me tienen los huevos al plato!”.

Y continúo: ”¡No tengo coronavirus! ¡No estoy en cuarentena! Pedazos de mierda, estoy en mi casa porque se me cantó la conch... no ir a trabajar. ¿O también tengo que hacer una declaración jurada cada vez que tenga que hacer algo personal o tenga un problema?”

El furioso descargo de Yanina Latorre en Instagram. Captura de video

"¿Nunca tuvieron cagadera? ¿Nunca estuvieron cansados? Falté, falté", siguió, llena de furia. Luego, se quejó con distintos periodistas: "Falto dos días a trabajar y es tema. Mensajes, Twitter, la gente que escribe que me suspendieron. ¡Noooo!".

Eso sí, aseguró que no revelará el motivo de su ausencia en LAM. "No voy a contar nada de por qué falté porque no quiero hacer una declaración jurada de mi vida. ¿Ok? Dejen de tuitear pelotudeces".

Y más tarde, explicó que ella no rompió la cuarentena al abrazar a Maratea: "Lean el DNU. Es recomendable no abrazar, como te pueden recomendar no fumar o no tirarte del balcón. Después vos elegís. La cuarentena es aislamiento social. No meter gente en tu casa, no ir a la casa de otro, no ir a trabajar si no sos esencial".

“Y a los que me preguntan por qué soy esencial: ¡Porque hay un hijo de p... que lo decidió y me hace ir a laburar! ¡No me rompan las pelotas! ¿Ok?”, cerró Yanina, que por este efusivo descargo se convirtió en Tendencia en Twitter. Antes agradeció a los periodistas que la llamaron para chequear la información e insultó a los que publicaron cosas sin “ir a la fuente”.