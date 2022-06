Quique Montes, el español de La Voz Argentina que tuvo un escándalo con Belinda en México

El cantautor español Quique Montes es una de las nuevas incorporaciones a la temporada 2022 de “La Voz Argentina” (Telefe), pero ya tiene una incipiente carrera como solista, además de un resonante paso por la versión mexicana del programa por su relación con la jurado Belinda. Y justo en el año 2020, cuando Ricardo Montaner había sido coach.

Quién es Quique Montes de “La Voz Argentina”

Oriundo de Torrevieja, España, Quique Montes (36) llegó a enero de 2022 a Argentina por amor, tal como contó en el programa de Telefe. Con el casting abierto para la cuarta temporada, el joven decidió animarse y pasó a las audiciones a ciegas donde cantó “Me falta el aliento”, de Estopa.

Soledad Pastorutti fue la única jurado que dio vuelta su silla y eligió para su equipo a Quique, quien sorprendió al contar que tiene experiencia en la cuestión televisiva. Es que ya fue participante de “La Voz México” en 2020, justo cuando Ricardo Montaner -ahora en “La Voz Argentina”- ofició como integrante del jurado.

Quique no pasó desapercibido en México. Su talento y su particular voz le hicieron ganar el cariño del público y la atención de los coaches, en especial, de Belinda, quien ofició como su mentora. Pero la relación no fue tan fluida.

El cruce de Quique Montes con Belinda y el “baño de humildad”

En la fase de los knockouts, Belinda fue exigente con Quique Montes. Al momento de decidir cuál participante debía seguir en el concurso, la cantante pop hizo una observación a Quique porque al principio no había querido interpretar la canción que ella le dio.

“Quique es cantautor, siempre lo menciona. Es un tema que me ha costado mucho contigo porque en el ensayo tú me decías todo el tiempo: ‘Es que yo sólo canto mis canciones’”, comentó incómoda la artista sobre Quique.

“Todos aquí escribimos canciones. Los cuatro coaches hemos escrito canciones, cantamos nuestras canciones y también cantamos otras canciones. La música es música, no podemos encerrarnos en nuestro círculo”, le aclaró Belinda sin prurito alguno.

La intérprete de “Luz sin gravedad” le recalcó a Quique Montes que “La Voz” es un concurso y que fue complicado trabajar ese tema con el participante. Si bien finalmente eligió al otro participantes (Nicholas), Belinda no dudó en felicitar a Quique por su interpretación.

El español Quique Montes en La Voz México (2020) (Captura TV)

“Tienes que cantar lo que se te ponga y lo tienes que aceptar y hacerlo tuyo. Eso es algo que he peleado mucho contigo y es difícil sacarte de eso y me ha costado demasiado. Hoy lo hiciste muy bien. Estoy orgullosa de ti”, manifestó la jurado en aquella ocasión.

Quique Montes, participante de La Voz Argentina, en Instagram

¿Cómo se llevará Quique Montes con La Sole en Argentina? Pronto se sabrá en “La Voz Argentina”. Mientras tanto, en redes sociales, el español es muy activo y comparte su música, además de apariciones en televisión.

Qué le dijo Quique Montes a Ricardo Montaner

Quique Montes le reclamó en “La Voz Argentina” a Ricardo Montaner por “las dos docenas de canciones”.

El español le recordó al papá de Mau y Ricky: “Nos vimos en México. En el equipo de Belinda, me prometiste dos docenas de canciones, que me las ibas a dar si seguía en el programa”.

El español Quique Montes en La Voz Argentina (2022) (Telefe)

“Te voy a dar ahora dos docenas de tortitas negras”, le contestó el intérprete de “Soy feliz”. “Te fuiste con Belinda, ¿cómo querías que te diera? De traidor te fuiste con Belinda”, añadió el jurado.