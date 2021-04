Quién es Verónica Soldato, la mujer con quien Horacio Cabak compartió 27 años de su vida

La semana comenzó con una noticia que sorprendió a los fanáticos de Horacio Cabak , porque según Ángel De Brito, el conductor de 51 años se separó de su mujer Verónica Soldato luego de 27 años juntos.

Todo sucedió, luego de que la mujer descubriera una infidelidad de Cabak por algunos mensajes en su teléfono celular. La pareja tiene tres hijos: Ian, de 18 años; y los mellizos Chloé y Alan, de 15.

Horacio Cabak y su mujer se separaron

“El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘Mirá tal cosa’. Y ella empezó a buscar y vio conversaciones con mujeres”, comenzó diciendo hoy en su programa del Trece Ángel De Brito.

“Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”, escribió Soldato en un chat enviado al conductor de “LAM”.

Si bien nunca se casaron, ella siempre tuvo la intención pero el ex modelo nunca accedió. A los 24 años, se conocieron en la casa de un amigo en común y se fueron a vivir juntos.

“Vero tiene que ver con el medio, pero indirectamente. Con mi carrera anterior porque trabajaba de booker en una agencia en la que yo no estaba. Nunca nos habíamos cruzado, hasta que coincidimos en la casa que alquiló un amigo en común que nos invitó”, recordó Cabak en una entrevista con la revista Paparazzi y luego relató que se fueron a vivir juntos casi sin conocerse y que al tiempo se enamoraron.

Luego el integrante de “Polémica en el Bar” (América) recordó que cuando se comprometió con Verónica dejó de ir a fiestas: “Tuve mi momento de salir e ir a fiestas, cuando el medio aún no me prestaba atención. Cuando empecé a tener una relación estable con mi mujer fue una decisión. Hay un límite”.

Luego de algunos años, la pareja decidió tener hijos pero al comienzo, tuvieron complicaciones, Soldato tuvo que someterse a un tratamiento de estimulación ovárica y meses más tarde, nació Ian, el hijo mayor.

Al poco tiempo del nacimiento del primer hijo, Horacio y Verónica quisieron volver a ser padres y llegaron los mellizos Chloé y Alan.

Con un perfil muy bajo, Soldato fue siempre el apoyo de Cabak y su familia hasta ahora que estalló el escándalo de las infidelidades del mediático.

Su única aparición en televisión, fue en octubre del 2020 cuando, junto a sus hijos y por videollamada, Verónica apareció en la pantalla de “La Jaula de la Moda” para saludar a Cabak por su cumpleaños.