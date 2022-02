¿Qué significa que significa soñar que llorás y despertar llorando?

Los sueños tienen un significado, teniendo siempre en cuenta el contexto en el que ocurren. Pero aún más cuando se trata de emociones, precisamente con soñar que estamos llorando y despertar angustiados o con lágrimas en los ojos.

Por lo general, soñar con llorar refleja sensibilidad, necesidad de consuelo y el desahogo de emociones profundas encerradas en el interior. Y cuando este tipo de sueños se presenta tiene que ver con un nivel elevado de angustia y ansiedad.

Soñar que llorás tiene significado.

Pena, soledad, ausencia y dolor son las interpretaciones habituales del llanto en sueños, así que es normal que al despertar te sientas triste e inquieto.

A través del llanto es como liberamos las tensiones y frustraciones de la vida diaria y, una vez que terminamos, llega la calma. Sin embargo, es diferente hacerlo de manera consciente a soñar que lloramos y más intrigante aún es despertar en un mar de lágrimas.

Llorar de tristeza o de alegría en los sueños

El llanto durante el sueño tiene diferentes significados y dependerá del contexto en el que se den éstos.

Llorar por dolor en un sueño

Cuando el llanto en los sueños es por algo que te provoca dolor, hay emociones reprimidas, miedos y tristezas. Otro significado es que tu vida sexual es pasiva y necesita un toque más candente.

Otro de los significado es que sientes miedo por alguna situación en particular. Puede ser una enfermedad, una pérdida económica o hasta un problema familiar. Por eso, si estás pasando por una mala racha, no pierdas la fe en que todo va a mejorar.

De igual forma, puedes llorar en tus sueños por un familiar fallecido hace tiempo, lo que se interpreta como que finalmente estás acabando el duelo y superando la pérdida.

Despertar molesto es común después de éstos sueños.

Despertar llorando

En ocasiones puedes despertar con algunas lágrimas en los ojos, sin importar si estabas llorando en el sueño o no; si esto sucede y no puedes recordar qué estabas soñando, significa que has reprimido heridas o traumas con los que desde hace tiempo necesitabas lidiar. Debes hacer un balance de tu vida.

Soñar que lloras de felicidad

Así que no todo es angustia y frustración en tus llantos nocturnos. Además, también puedes llorar de alegría, no sólo en la vida real, sino en los sueños, algo que significa que se acerca un periodo de tranquilidad y bienestar en tu vida.

Es señal de que debes hacerle caso a tu intuición si necesitas tomar una decisión importante. Así que pon mucha atención a tu alrededor y lo que está sucediendo en tu vida. Aprendé a escuchar los mensajes que vienen de tu corazón; ahí tendrás la respuesta que necesitas.

Soñar con que otra persona llora

No siempre se trata de verte a ti mismo llorando en un sueño, a veces es otra persona a quien ves ahogada en llanto, como un niño. Ver a un menor llorar mientras duermes no es motivo de preocupación, pues puede indicar algunas sorpresas en el amor o en tu vida familiar.

Pero ¿y si se trata de un adulto? Esto puede revelar una asociación que llegaría pronto con una persona que aportará mucho a tu vida; de hecho, puede ser una nueva pareja, un nuevo amigo o una nueva relación profesional.