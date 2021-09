¿Qué le pasó en la nariz a Owen Wilson?

Owen Wilson es uno de los actores más queridos de Hollywood y siempre se ha destacado principalmente por dos aspectos: su talento y su nariz.

Wilson es reconocible de inmediato debido a su personalidad en pantalla, su voz característica, y esa nariz que se ha vuelto hasta en una especie de statement. Dejando de lado la perfección y dando lugar a la hermosura sin estereotipos, Owen ha sabido manejar con total altura su reconocida imagen.

Owen Wilson en Loki, la serie de Marvel para Disney+

Según los relatos, el hombre se la rompió dos veces en su juventud. La primera fue durante una pelea escolar, y la segunda durante un juego de futbol americano con sus amigos. Sin embargo, el actor nunca se inclinó por arreglarla, y mientras que algunos dudarían sobre si sería un elemento aceptado en Hollywood, así fue.

Wilson se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la industria cinematográfica, apareciendo en múltiples comedias y hasta formando parte de una cinta de Woody Allen. El actor no suele hablar sobre este elemento (y pocos se atreven a preguntarle sobre ello) pero en una de sus pocas declaraciones al respecto mencionó: “¿Sabes? Quizá mi nariz no sería tan reconocida si no estuviera rota”.

¿Por qué Owen Wilson no se opera la nariz?

Uno de los elementos que pudo haber influido en esto es la forma en que el actor se separa visualmente de su hermano Luke Wilson, quien también se convirtió en un actor favorito de inicio de la década. Los dos son bastante parecidos, teniendo la misma forma de rostro, los ojos e incluso hasta tienen similitud en su forma de hablar y de actuar. Entonces, al ser tan parecidos, se necesitaba una característica única para que los separaran, eso fue la nariz.

Luke y Owen Wilson.

Mas allá de las justificaciones, Wilson, se mantiene orgulloso de su nariz y la ha convertido en su elemento más importante, junto con otras características, incluyendo su ya típico “Wow”. Esto lo mantiene alejado de cualquier otro galán de Hollywood, pero manteniendo el mismo seguimiento.