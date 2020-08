Polino sorprendió con un súper chimento sobre Luciana Salazar: “El año que viene se va a casar”

contando con información privilegiada por ser muy amigo de una de las partes, Marcelo Polino descolocó a todos en Polémica en el Bar con una noticia bomba, que dejó atónita a la propia protagonista, Luciana Salazar, según Ciudad Magazine.

Después de lanzar un enigmático, el periodista lanzó sin filtro: “Las dos personas que se casan son famosas. Hoy ustedes no saben que son pareja. ¡La persona que se va a casar el año que viene, seguramente, es Luciana Salazar”.

Luciana Salazar sorprendida. Captura video. gentileza

Con un grito y un pequeño salto de la silla, Luli reaccionó sin poder creer el chimento que estaba dando en vivo su amigo Polino: “¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy”, dijo Salazar, mientras caminaba hacia la puerta y todo el equipo de Polémica en el Bar coraba eufórico: “Se casa Luciana, se casa Luciana. Es Luciana, se casa Luciana”.

Tras volver a la mesa y en pleno clima de festejo, Marcelo Polino fue por más: “Luciana tuvo la propuesta para formalizar”. Sin confirmar ni desmentir la noticia bomba, Luciana Salazar concluyó: “Yo lo voy a matar. Tapaboca, mirá”.