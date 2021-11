Polémico posteo de Ángel de Brito sobre la foto de Antonela Roccuzzo junto a esposas de futbolistas donde Wanda Nara no aparece

Este lunes no fue un día normal en la vida de la familia Messi Roccuzzo. Es que Lio ganó nuevamente el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada 2020/21. Con esto, el delantero del París Saint-Germain (PSG) alcanzó su séptimo galardón y estiró a dos la diferencia con Cristiano Ronaldo.

En el gran evento no solo el capitán de la Selección Argentina se llevó todas las miradas ya que Antonela, su esposa, tuvo lo suyo, no solo por deslumbrar con su extrema belleza sino además, por una fotografía que en las redes sociales no dejaron pasar.

Así, fue el periodista Ángel de Brito quien en Twitter publicó una imagen donde vemos a la bella mamá de Mateo, Ciro y Thiago que se encuentra acompañada de un grupo de esposas de futbolistas y preguntó: “No salió Wanda en la foto”.

Inmediatamente, como era de esperar, los usuarios de la red del pajarito se hicieron eco a los dichos del conductor de LAM, de El Trece y lanzaron diversos comentarios al respecto.

Antonela Roccuzzo junto a un grupo de esposas de futbolistas

En la foto vemos a Antonela Roccuzzo disfrutando de una velada luego de la entrega del Balón de Oro junto a otras féminas, entre las cuales se encuentra Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez.

Antonela Roccuzzo y Lio Messi, impecables junto a sus hijos en la entrega del Balón de Oro

La familia Messi se llevó todas las miradas del mundo en la entrega del Balón de Oro donde lucieron un look muy particular y glamoroso. Antonela, como siempre, se ganó los aplausos de sus seguidores con su look sensual y por su parte, Lio y sus pequeños hijos, Thiago, Mateo y Ciro lucieron el mismo modelo de traje.