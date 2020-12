Pía Shaw se fue de América y está cada vez más cerca de Ángel De Brito

Hace algunos días se conoció la noticia de la renuncia de Pía Shaw al canal América luego de varios años en la señal y de su participación en varios ciclos importantes.

Los más cercanos a la profesional hablaron de una acercamiento a Ángel de Brito y a su ciclo “Los ángeles de la Mañana” (El Trece).

Ángel De Brito en redes

Fue el mismo conductor quien a través de su cuenta de Twitter comentó: “De paso, cuento que es mentira que @PiaShaw arranca como titular este lunes en @LosAngeles_ok, ni el próximo lunes, ni el que le sigue, ni el próximo mes”, comenzó diciendo el también conductor del Cantando.

Luego agregó: “Es mi compañera de radio, y nada más por ahora. De invitada si puede venir, ahora”, indicó Ángel un poco molesto por los falsos rumores.

El pasado 4 de diciembre Shaw comentó a Exitoína: “Es verdad que renuncié… El viernes 11 es mi último día y luego me tomo vacaciones un mes. No fue nada en especial, fue solo una necesidad de cambiar de aire... aún no tengo ninguna propuesta laboral, pero no me hago problema por ahora”, finalizó.