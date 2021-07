Pepe Cibrián presentó al mendocino que “adoptó” como su hijo

Este fin de semana Pepe Cibrián participó de la mesaza que Juana Viale encabeza en la pantalla del Trece en reemplazo de Mirtha Legrand que se cuida del Covid 19.

Junto a otros invitados, el actor y empresario teatral comentó como transitó la pandemia y la imposibilidad de trabajar pero, por otro lado, comentó la fortaleza que ganó en su vida personal gracias a su hijo “adoptivo” Luis.

El joven nacido en Mendoza conoció a Cibrián y, desde el primer momento existió entre ellos una amistad especial y sobre todo “contenedora” de ambos lados.

Luis y Pepe posan para la foto Internet

Desde hace tres años, Pepe y Luis Machuca conviven y así lo confirmó en la pantalla del Trece al referirse a su “hijo” a quien conoció en un seminario, durante 2018, en Mendoza.

“Todos mis amigos me decían que estaba loco, pero no sé, yo lo siento así. Me senté con él frente a frente y entonces le dije: ‘Mirá, Luis, yo soy gay, vos no sos gay, pero yo te quiero proponer algo’”, comenzó relatando y luego agregó: “Le dije que viniera a casa una semana en Buenos Aires y que, si teníamos un buen vínculo, yo le daba toda la plataforma”, agregó Cibrián.

El actor contó que Machuca estudiaba teatro y que él le ofreció las herramientas para que pudiera desarrollarse en ese ámbito: “Lo único que le pedí es que me acompañara, porque no quería estar solo. Efectivamente, vino una semana, nos sentimos bien y ya hace dos años que es mi hijo”, concluyó el director ante el aplauso de todos los presentes en la mesa de la nieta de Mirtha.