Paulo Kablan hizo una fuerte revelación: “Si no tuviera hijos, sería actor porno”

Invitado a Debo decir, el programa que conduce Luis Novaresio en América TV, Paulo Kablan se animó a mostrar su costado más descontracturado, alejado a la seriedad con la que acostumbra a brindar información sobre casos policiales.

Acompañado por José María Muscari, Paula Trapani, el doctor Alberto Cormillot y Carolina Molinari, el periodista hizo una fuerte revelación. “A esta altura de mi vida sería actor porno. Pero sin hijos, tengo hijos y una nieta”, disparó para sorpresa de los presentes el hombre oriundo de Gualeguay, que hace más de 20 años está en pareja con Edith Garibotti y juntos tienen a Pedro, Diego, Facundo y Joaquín, y son abuelos de la pequeña Paulina.

Por su parte, Muscari reveló que piensa dedicarse a la industria pornográfica seriamente. “Soy tan actor porno en la vida personal que estaría bárbaro que me paguen por eso que hago”, manifestó el exitoso director teatral y enfatizó en que suele tener un gran desempeño en la cama para todo tipo de encuentro.

Mientras que Cormillot acotó: “No quiero caretear, muchas veces me pregunté cómo será ese laburo, no sé si lo haría, me dio curiosidad. Hay muchas incógnitas”. Por último, Novaresio confesó que le daría pudor actuar en una película porno pero que sí le gustaría ser stripper.