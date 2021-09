Paula Chaves feliz por el debut de Bake Off y Benjamín Amadeo con una graciosa respuesta: “Me da...”

Paula Chaves se encuentra en un excelente momento laboral y luego del éxito que tuvo Bake Off en 2020, está lista para el inicio de una nueva temporada con Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen en el jurado.

Emocionada, la modelo decidió hacer un posteo en sus redes sociales que fue celebrado por los fanáticos y por distintas figuras del medio, entre las que se destacó Benjamín Amadeo, quien cortó la dulzura de la conductora -con quien mantiene una amistad hace años- para hablar de las sensaciones que le genera el ciclo de pastelería.

“Tanto lo soñé de chica… pasaba por la puerta de Telefe… veía las tres pelotas enormes y soñaba algún día trabajar en televisión. Soy muy feliz, me encanta lo que hago, lo disfruto, me divierto, y cada segundo me acuerdo de esa nena mirando para arriba y deseando fuerte…”, escribió la esposa de Pedro Alfonso, ansiosa por su regreso a la pantalla chica.

“Fan #1. Ya tengo nervios”, comentó Diego Ramos. “Te lo merecés”, acotó Ricardo Piñeiro, quien le dio una de sus primeras oportunidades en el mundo del modelaje con el reality Súper M. Mientras que Dan Breitman, Pía Slapka y Benjamín Rojas le dejaron emojis de corazones, aplausos y arcoiris para celebrar su alegría.

Pero Amadeo dijo lo que muchos no se animan por ser políticamente correctos. “Quiero que empiece porque me da hambre”, expresó el cantante y actor, que asegura ser muy habilidoso en la cocina, pero que no se animó a participar en MasterChef Celebrity.