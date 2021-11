Patricio Giménez reveló que Susana “casi se muere” por coronavirus

En junio de este año y a pocos días de haberse vacunado, Susana Giménez dio positivo de coronavirus. La diva, que estaba viviendo en Uruguay junto a su hermano Patricio Giménez y su hija Mecha Sarrabayrouse, debió ser internada en el Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, donde permaneció 15 días hasta recibir el alta. Este sábado, invitado al piso de PH: Podemos Hablar, Patricio reveló que la conductora “casi se muere” por el Covid-19.

Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay.

“Lo del codo de Susana es casi un detalle al lado de que casi se muere”, señaló el cantante mientras hablaba de su experiencia en el país vecino. Fue entonces que Andy Kusnetzoff indagó: “¿Tan grave estuvo?”. “Sí, aparte ella lo negaba. Y llegó un momento en el que le hice hacer un test. Susana tiene mucha gente, pero es ella la que manda, así que se lo hice hacer y le dio positivo”, explicó Giménez.

“En ese momento me dice ‘no, no puede ser que yo tenga COVID, es falso positivo’. Y al otro día opinaba otro médico y veo que aparece un inhalador, y ella me dice que se le rompió y la escucho muy mal, porque la conozco… Y ahí le dije ‘te voy a mandar un especialista de inhaladores’, y le mandé una ambulancia con dos médicos y una enfermera”, relató Patricio sobre el engaño al que tuvo que someter a la diva.

Susana Giménez se enojó con su hermano, pero él le salvó la vida.

“Llegó a decirme ‘pendejo de mier…te voy a cagar a trompadas’. Y yo le dije que después me pegaba. Si esa noche no se internaba se moría, porque en la casa no la pasaba”, sentenció el hermano de Susana Giménez. “Ella lo entendió después, pero yo estoy muy contento de haber hecho eso en ese momento, más allá de su enojo”, concluyó Patricio.