Como en cada emisión de “PH: podemos hablar” (Telefe), los famosos se animan a contar algún aspecto emotivo sobre su vida. Esta vez fue el caso de Sofía Pachano, quien contó lo difícil que fue el momento en que decidió hablar con su padre Aníbal sobre la sexualidad, en medio de la separación con su mamá Ana Sanz.

La actriz recordó que su papá la había criado de una manera muy “Disney”, en el sentido de casarse con un “príncipe azul” para ser feliz.

“Mi papá me crió así. Es como una doble cara suya. No me dejaba dormir con mi novio en casa, y así fue que decidí no vivir más con él. Una crianza recontra tradicional. Yo tengo una tía que me decía ‘engañé a todos mis maridos’ y yo no entendía y lloraba. Hoy en día me replanteo la monogamia porque siento que es una elección: no es algo impuesto”, reflexionó.

La participante de “MasterChef Celebrity” recordó que cuando tenía 16 años, se sentó para tener una conversación honesta con su padre debido al conflictivo divorcio y lo que ella observaba como homosexualidad, pero siempre desde una óptica de aceptación, comprensión y amor.

“Era chica, me senté y le dije: ‘Papá, me gustaría que seas feliz. Porque creo... me da la sensación de que sos gay y me gustaría que tengas una pareja, que me lo presentes y que seamos una familia’”, detalló Sofía.

Sin embargo, la respuesta de Aníbal fue abrupta para tristeza de la joven.

“En ese momento, él me dijo: ‘Nunca voy a hablar con vos de esto’. Me bajó la persiana. Y yo le dije: ‘Me parece injusto que lo hables con todo el mundo menos conmigo’. Esto lo cuento porque por ahí le pasa a muchas familias. Fue un proceso hasta que entendí que él se refería a su cama, a su sexualidad: nunca había encontrado una pareja como para blanqueármela. Yo hablaba de la felicidad, no del acto”, añadió la invitada a “PH”.

Sofía Pachano recalcó que la relación con su papá mejoró con el correr de los años, así como entendió muchas cuestiones que de pequeña le afectaban.