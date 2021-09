Pampita le agradeció a abuela por una importante enseñanza: “Me abrió la cabeza a pensar”

Pampita es el personaje de tapa de la última edición de revista Gente y al presentar la nota en su programa, la periodista Paula Galloni destacó que la modelo habló de su mamá y de su abuela, dos mujeres fuertes que la criaron.

“Al no estar mi papá me criaron dos mujeres muy fuertes, con mucho carácter, muy decididas; y yo heredé mucho de eso, también. Y después la disciplina, el ballet en mi vida, estar rodeada de tanta gente en casa, cuanto amor hay en la familia para compartir”, explicó la jurado de ShowMatch.

Y destacó cuáles fueron las enseñanzas que le dejó su abuela paterna: “Mi abuela fue muy importante, cumplió un poco el rol paterno, compartiendo la crianza con mi mamá. Me inculcó la lectura, fue la que me llevó a ballet, me abrió las puertas a pensar que había un montón de posibilidades, y a pesar de ser de un pueblo chiquito de La Pampa sentir que el mundo podía estar en tus manos”.

Emocionada, explicó que la mamá de su papá ejerció una influencia muy fuerte en su personalidad y en la actitud que le puso a lo largo de su vida y su carrera profesional. “¡Un beso a la abuela que está en el cielo iluminándonos a todos!”, concluyó.