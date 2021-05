Pachu Peña debutó en “Showmatch 2021″ y causó un fuerte cruce entre Guillermina Valdéz y Jimena Barón

Pachu Peña debutó en “La Academia”, de ShowMatch con una performance de “Barbie girl” en el marco del desafío “Cubo al cuadrado”.

El humorista tuvo algunos inconvenientes para bailar sincronizado a su pareja, Flor Díaz, y no pudo plasmar en la pista todo lo que declaró en la previa, cuando Marcelo le preguntó si se veía como campeón del concurso: “Todo puede ser”.

Su performance causó una discusión entre dos integrantes del jurado. Al momento de la devolución Pampita arrancó muy amable: “Te dieron una coreografía muy difícil y hay mucho que pulir”, declaró la embarazada modelo que lo puntuó con un 5. “Hay que intentar que baile y no que haga de cómico”, sugirió Jiména Barón que no le gustó nada que Pachu se riera durante toda la danza y le puso un lapidario 3.

Guillermina Valdés encaró la nota por otro lado y rescató el humor: “La risa, para mí, sumó. Pachu aprovechó su fuerte, aunque haya bailado muy mal”. “Igual, como te quiero, Pachu, voy a subir dos puntos”, argumentó.

Esto causó la indignación del jurado quién protestó ante tal devolución y fue Tinelli quién le consultó a los jueces si “¿Vale el voto cariño?”, a lo que Pampita contestó: “Si, porque una cosa es lo que uno siente”.

“Los sentimientos en casa”, expresó Barón, quien fue la más disconforme del tribunal. “A mí, los productores me dijeron que yo tenía que evaluar por lo que sentía. Yo tengo 44 años y a Pachu lo veo desde los 14...”. “Así que te voy a sumar tres puntos en vez de dos”, se plantó Guille, y le puso 9 puntos.

“Está todo bien. El jefe preguntó si se puede agregar puntos por cariño y yo dije que no”, aclaró “La Cobra”.

Por último, Hernán Piquín opinó: “Yo no creo que tengamos que poner puntos por cariño. Bailaron muy poco. Esto es un concurso y hay que exigir. Si tengo que puntuar a Pachu solo por el baile, tengo que ponerle cero, no me gustó lo que vi” respondió tajante.