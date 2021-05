Pablo Granados no estará en Showmatch y un excompañero ironizó: “Nos lo sacamos de encima y eso es genial”

La próxima semana se estrena una nueva temporada de “Showmatch” y ya trascendió que no veremos a una de las históricas duplas del show, y es que cuando se esperaba que Pablo Granados reaparezca para hacer dupla con Pachu Peña en los viernes de humor del programa, el rosarino no será de la partida.

En su programa “Hay que ver”, José María Listorti estaba entrevistando a Pachu Peña y contó que Pablo Granados no estará en el ciclo de Marcelo Tinelli: “Me tocó hacer poesías con Pachu, con Jorge Lanata. Me divierto tanto con Pachu, es tan buena persona”, expresó Listorti y añadió: “Nos sacamos de encima a Granados y eso es genial”.

“Va todo más rápido, fluye todo más rápido”, acotó Pachu con ironía. Además, Peña adelantó que está en conversaciones con Granados para hacer un sketch en redes: “Ahora tengo una charla con él, después del ensayo”.

Pablo y Pachu no estarán juntos en Showmatch.

Luego de las bromas, Listorti explicó los motivos por los que no veremos este año a Granados en Showmatch: “Le mandamos un beso a Pablo, que este año decidió no trabajar en televisión. Le dio las gracias a Marcelo. Le va muy bien con el Instagram y con su nueva vida en el campo, que está tranquilo”, finalizó.

El actor y cantante rosarino supo adaptarse bien al escenario virtual gracias al millón y medio de seguidores en Instagram, donde diariamente realiza posteos y stories con su característico humor.