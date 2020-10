Pablo Granados mostró un círculo “paranormal” de hongos en su jardín y sorprendió a los fans

En las últimas horas, el actor Pablo Granados dejó a todos sus seguidores impactados e intrigados al mostrar una extraña aparición en el exterior de su casa. El cómico filmó un misterioso camino de hongos y al mejor estilo Señales se preguntó por qué salieron en un círculo perfecto.

Reacio a creer que se trata de la acción de extraterrestres o hadas, Granados le pidió a sus seguidores por teorías. Ninguna lo convenció. También buscó en internet y dijo que no encontró explicación científica del fenómeno.

“Los hongos siempre salen después de las lluvias, chicos. Que haya no es ningún misterio, lo que es misterioso es el círculo. Dicen que es el Círculo de las hadas. Y tampoco lo es. Es muy raro porque no es que había un plato volador ahí. ¿Cuál es la explicación científica? La busqué y no la encontré”, dijo Pablo en una serie de publicaciones.

Captura de Instagram

“Lo loco es que crezcan justo ahí y no fuera del círculo. ¿Por qué en la línea perimetral? Esa es la pregunta. El fenómeno se llama Anillos de hadas. Científicamente no lo pueden explicar. Vivo acá hace 20 años y nunca sucedió. Ojalá fueran hadas. Me encantaría poder verlas, a quién no”, agregó, extendiendo el suspenso.