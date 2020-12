Otra triste despedida: el Mono Kapanga es eliminado de MasterChef Celebrity por segunda vez

Ya no queda nada y, en puertas del fin de año, también se acerca la final de MasterChef Celebrity. Cada uno de los participantes que quedan comienzan a explotar sus últimas energías para poder llegar a la final. Analía Franchín, Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga son quienes habían quedado, pero con la repentina salida del músico, en la próxima batalla del reality culinario El Polaco será el único hombre entre mujeres.

En una “noche muy difícil y con muchos nervios”, como dijo el mismo Germán Martitegui, los participantes enfrentaban una prueba que amainaba sus esfuerzos en medio de las preparaciones. Cada vez que una chicharra sonaba, Santiago del Moro les exigía que entregaran de uno a tres alimentos que no podrían seguir usando.

El Mono preparó un solomillo de cerdo relleno con jamón, queso, champignón y perejil, y milanesas de solomillo frito, aunque se mostraba confiado, las críticas no cayeron al mejor lugar. “Hay un sobrecocción que hace que todo tenga el mismo gusto”, le dijo Damián Betular, mientras que Donato de Santis opinó que “No está pensado totalmente bien”. Como algunas críticas anteriores no eran de lo mejor, el músico tuvo fe: “Tengo esperanza porque anteriormente hubo otras devoluciones que no estuvieron tan buenas”.

Al final, la decisión quedó entre Leticia, Vicky Xipolitakis y el Mono. “Hicieron todo lo que hay que hacer para quedar afuera de esta competencia”, les dijo sin problema Donato, a modo de reto. Pero al final, fue el Mono el señalado para dejar el programa.

Palabras finales del Mono en MasterChef Celebrity

Con el habitual de siempre, el conductor comenzó la despedida, donde también pidió un fuerte aplauso: “Sos un tipo que lo único que ha dado es dar felicidad y acá también lo has logrado”.

Cada juez se tomó su tiempo, en algunas de las palabras más emotivas, Martitegui le dijo: “Mono, querido, sos un ejemplo para nosotros en muchas cosas, nos alegraste cada día que viniste”. Damián se sumó: “Feliz de que hayas vuelto, que hayas brillado hasta el día de hoy, siempre tomando todo con simpleza, con mucha humildad, era un placer ir a tu estación y charlar”. Donato fue quien terminó: “Conocí a una persona generosa que ama a su tierra, ama a sus amigos, su familia, su música, Una persona calladita pero que demuestra mucho corazón, mucho compañerismo, esos son dones que no se compran”.

En sus últimas palabras, el Mono dijo: “En este año tan raro, de pandemia, mi actividad parada desde hace nueve meses, sin poder trabajar, ustedes fueron mi banda, mi gira, fueron mi música, fueron mis canciones. La verdad es que yo les agradezco, la vida es muy generosa conmigo”. Y para bajar el ambiente triste se despidió con una divertida pirueta de skate.