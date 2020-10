“Oscar Reyes” de Pasión de Gavilanes recuerda el accidente que lo dejó paralizado de por vida

El éxito de “Pasión de Gavilanes” le dió a todos sus actores un inicio de carrera que terminó abriendo varias puertas. Para Juan Baptista, quien interpretó a “Oscar Reyes”, significó una catapulta a toda velocidad a la fama que había buscado desde sus inicios en la actuación. Pero la vida le tenía otros planes y cuando se encontraba grabando una segunda novela llamada “A todo corazón”, sufrió un accidente que cambió su carrera para siempre.

Cuando el actor tenía 19 años y estaba en pleno alce de su profesión, una parálisis le inmovilizó la cara. Mientras se encontraba grabando el final de la telenovela familiar nombrada, comenzó a sentir la boca rara y los ojos resecos. “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí”, comenzó contando en The Suso’s Show de Caracol TV.

“Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’. Sentí que el ojo se me resecaban. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, continuó contando el venezolano sobre el terrible accidente que hasta hoy le trae secuelas. Pero eso no achaca su buen humor y hoy, a sus 44 años, encuentra diversión donde antes veía tragedia: “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis”.

El actor siempre incentiva las "Energías positivas", como puso en su foto.

Baptista demoró cerca de un año y medio en recuperarse, aunque nunca fue totalmente. El lado izquierdo es el más afectado, pero eso no lo detiene para publicar videos graciosos y mostrar que no existen obstáculos cuando se quiere seguir adelante.