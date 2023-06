Oriana Sabatini sorprendió con su nuevo look y luego se mostró con pocas prendas para “Elle Argentina”

Oriana Sabatini impactó a todos al realizar una transformación estética radical que la volvió méconocible. La talentosa artista argentina, conocida por su versatilidad en el mundo de la moda, ha estado centrada en su carrera como modelo y cantante en recientes semanas.

Oriana Sabatini, con su nuevo corte de pelo

La joven se esfuerza constantemente por consolidarse como una de las cantantes más destacadas de Argentina, aunque es su vínculo con el futbolista Paulo Dybala lo que más resalta en los medios de entretenimiento.

Más allá de este detalle, en estos últimos momentos ella ha sido la estrella y tendencia en las redes sociales. El cambio de look rotundo que realizó está relacionado con una increíble sesión de fotos para la destacada revista Elle.

Oriana Sabatini para Elle.

En las últimas horas de este viernes ella compartió más imágenes del detrás de escena y exhibió sus increíbles curvas con pequeñas prendas que dejaron al descubierto su delantera y sus curvas traseras. Sin lugar a dudas, además de la figura que posee gracias a las rutinas de gimnasio que realiza dia a dia, su rostro es angelical y se lleva todas las miradas donde sea que llegue.

Siendo una de lasa influencers y modelos más importantes del país, Oriana intenta marcar tendencia donde sea que vaya y siempre cumple con esos objetivos.

Oriana Sabatini optó por un vestido muy particular de encaje que dejó ver de más por sus transparencias

La novia de Paulo Dybala es una de las modelos más destacadas de la industria argentina y los distintos looks que usa son tendencia siempre.

El particular look de Oriana Sabatini.

En esta ocasión, la morocha posó para las redes sociales para mostrar el look que utilizó en una ceremonia muy particular a la que fue invitada. Como siempre, destacó por lo diferente de su look.

El particular look de Oriana Sabatini.

En las imágenes se la ve posando con un vestido blanco de encaje y con algunas transparencias que dejaron ver centímetros de su piel. Además, el make up y su nuevo flequillo llamaron la atención de todos en su cuenta de Instagram.

