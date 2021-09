Oriana Sabatini lució su impactante figura con una bikini negra

Instalada hace varios meses en Italia, donde vive junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala, Oriana Sabatini está decidida a disfrutar los últimos días del verano europeo al máximo y sorprendió a sus seguidores al mostrarse en traje de baño.

La hija mayor de Osvaldo Sabatini y Catherina Fulop lució una bikini negra que le permitió lucir su impactante figura, sin dejar de estar cómoda para poder nadar y hacer deporte al aire libre. Y sin maquillaje y con el pelo mojado protagonizó una sesión de fotos sobre una tabla de kitesurf, que fue aclamada por los internautas.

“Sos hermosa”, “Qué ganas de ser tabla”, “Diosa” y cientos de emojis de corazones y fueguitos fueron los más recurrentes en la publicación. Y un dato no menor es que para la artista no es nada fácil mostrarse con poca ropa.

Oriana Sabatini habló de sus desórdenes alimenticios

En 2020, cansada del daño que ella misma le estaba haciendo a su cuerpo, Ori decidió contarle a sus seguidores el calvarios que vive desde los 15 años, cuando decidió dejar de comer para perder peso y desde entonces padece anorexia.

“Es una enfermedad muy solitaria. Te empezás a separar de tu familia, de tus amigas... Ya no tenía ni ganas de mentir. Recién de grande lo afronté... Empecé a corregirlo porque esto no me define y no quiero que domine mi vida”, reveló en una entrevista con el youtuber Pablo Agustín.

Y agregó: “Es una enfermedad mental y te trastorna, influye en todo. Por ejemplo, pasar unas vacaciones en familia era una amenaza porque no sabía qué hacer, si no como no disfruto y si como después me agarra el trastorno del atracón porque te agarra el efecto rebote”.