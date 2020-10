Oriana Sabatini llegó de sorpresa a la casa de Cathy Fulop y Ova Sabatini después de 10 meses sin verse

Oriana Sabatini supo como alegrarle el día a su familia. Y que después de 10 meses sin verse, la cantante llegó de sorpresa a su casa y generó un reencuentro único con Cathy Fulop y Ova Sabatini.

Este miércoles por la mañana, la joven tocó el timbre de su casa del Pacheco Golf Club y dejó en shock a sus papás, quienes creían que seguía en Europa con Paulo Dybala, su novio.

Quien abrió la puerta fue la artista venezolana y su reacción fue agarrarse la cara y saltar de alegría antes de abrazar a su hija. "¿Qué haces acá?”, dijo emocionada. Cuando ya estaba en el interior de la casa, sorprendió a su papá y se abrazaron al instante, la miró a los ojos, le dio un beso en el cachete y siguió abrazándola con lágrimas en los ojos.

Tiziana Sabatini está acostada en su habitación y hasta allá fue Oriana. La recién llegada despertó a su hermana a los gritos y se le tiró encima. Y por último, se abrazó fuerte a su abuela paterna Beatriz Garófalo.

Oriana y Paulo contrajeron coronavirus en Italia y tiempo después, su familia también dio positivo. Ahora están todos juntos y para evitar malos entendidos, la artista aclaró en las redes: “Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de 15 días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”.

Cathy replicó el video en sus redes y comentó: “Que emoción después de 10 meses abrazarte @orianasabatini. Ori volvió y a mi el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar, a pasado tanto desde la ultima vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo !!! Bienvenida a casa... (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de 15 días y viajo con todos los permisos requeridos)”.