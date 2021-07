Oriana Sabatini compartió su romántico festejo de aniversario junto a Paulo Dybala: “Por mil años más...”

Disfrutando de sus vacaciones en Miami, Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron 3 años de noviazgo y decidieron utilizar sus redes sociales para hacer público los detalles del festejo de su aniversario.

“Ayer festejamos nuestro aniversario de 3 años, antes de nuestro aniversario de 3 años pues a veces tenemos relación a distancia”. Comenzó la artista sobre el romance que mantiene con el delantero de la Juventus de Italia. ”Debo haber hecho algo demasiado bien en algún momento como para merecerme a alguien como vos en esta vida. Por mil años mas de toda esta locura, te amo con toda mi alma (y mucho mas)”, escribió la cantante en su romántica dedicatoria al futbolista.

Sushi, velas y el ruido del mar, fueron protagonistas en el festejo de este noviazgo que se blanqueó luego del Mundial de Rusia 2018, en el que el futbolista integró el plantel de la Selección Argentina. En las imágenes, los novios posan abrazados y con look informal: ella con musculosa y minifalda, él de remera negra y jeans. De fondo, se observan las luces de los veleros.

“¡Son tan lindos! Felicidades”, escribió Micaela Tinelli en el posteo de Oriana. “Quiero cachorritos de ustedes. Son lo más”, sumó el influencer y humorista Grego Rossello en los comentarios. Mientras que Sofía “Jujuy” Jiménez se mostró encantada con las fotos y tuvo buenos deseos para la pareja: “Ay noooooo, morí de amoooor. Que Sean miles maaaaas!!”.

Los jóvenes comenzaron con su relación a distancia en 2018 y luego de un año de amor separados por el atlántico, y que a veces aprovechaban los recesos del fútbol europeo para viajar a verse, tomaron una de las decisiones más importantes de su vida: Oriana se fue a Italia a compartir su día a día con él y en febrero del 2020 ella se mudó definitivamente allí.

Por su parte, el cordobés no dedicó posteos recordando el aniversario, pero si aprovechó para felicitar a sus colegas argentinos, que este sábado lograron un titulo tras 28 años de sequía, al ganarle a Brasil en el Maracaná. Debido a un año irregular en su club, Paulo no fue incluido en la lista definitiva de la Selección Argentina, pero eso no impidió que expresara su felicidad: “Felicitaciones Selección disfruten y festejen que se lo merecen más que nadie”.