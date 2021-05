Ocho estrellas que cayeron rendidos de amor por bellezas latinas

Se dice y es cierto, pocos hombres pueden resistirse a la sangre latina. Las mujeres del sur del continente americano tiene fama en todo el mundo e incluso muchos las llamas como las más hermosas. Pero incluso estrellas de alto nivel y con fama mundial no pudieron resistirse cuando estas latinas se cruzaron en su camino.

Muchos se conocieron de casualidad y otros soñaban desde hace tiempo en como conquistar a estas bellezas latinas, pero en estos siete casos el amor triunfó y aun continúan juntos.

Vin Diesel y la mexicana Paloma Jiménez

El protagonista de Rápidos y Furiosos quedó cautivado por la modelo mexicana y desde 2007 se volvieron inseparables. Ella es muy codiciada por las campañas, pero hoy decide formar una familia con el actor con quien ya lleva 13 años. Tienen tres hijos: Hania Riley (12), Vincent (10) y Pauline (5). Definitivamente, él es el afortunado.

Michael Bublé y la argentina Luisana Lopilato

A pesar de que ella era una gran fanática de su música, quien no pudo evitar caer enamorado fue el canadiense. Michael y Luisana se conocieron cuando el cantante estuvo en Buenos Aires para brindar un concierto en el Teatro Gran Rex. “Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, cuenta la argentina.

Dos años después, en 2011, se casaron y hoy ya tienen tres hijos juntos. “Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, reveló el cantante.

Tom Brady y la brasilera Gisele Bündchen

La supermodelo venía con cargamento pesado: era la preferida de todas las portadas, así como uno de los ángeles de Victoria Secret y el público adoraba su relación con Leo Di Caprio. Pero en 2006, conoció a quien sería el amor de su vida. Tom Brady también venía de una relación, pero no dudó en dejarlo todo por ella. Y ambos lo han dicho: fue amor a primera vista.

El deportista supo que hacer y con solo una mirada, la conquistó: “Desde el momento en que lo vi, él sonrió y yo dije para mis adentros: ¡Esta es la sonrisa más bella y carismática que he visto en mi vida!’”, contó ella años después. Hoy, ya llevan casi 15 años juntos y 3 hijos en común.

Joe Manganiello y la colombiana Sofía Vergara

Desde su participación en Modern Family y con las miles de entrevistas donde demuestra su extrovertida personalidad, Sofia se ha convertido en una de las latinas preferidas de Estados Unidos. Su acento colombiano marcado en su inglés y su personalidad burbujeante la convierten en un soplo de aire fresco, con un cuerpo escultural que enamora a millones.

Pero solo un hombre supo como conquistarla para ella decidiera volver a casarse: Joe Manganiello. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, confesó el actor sobre el momento que la conoció, en 2014. Él le mostró una revista donde salía elegido como uno de los 10 hombres más codiciados para romper el hielo. Ella agarró la revista y, con su humor, le dijo “Déjame ver cuáles son los otros 9″.

Eric Winter y la puertorriqueña Roselyn Sánchez

Los dos actores se conocieron en Los Ángeles, en un evento del estudio SONY, donde ella incluso le rechazó un trago que él había ido a buscarle especialmente. Pero a pesar de ser polos opuestos, el amor surgió y tras dos años de noviazgo se casaron. De eso ya 13 años. “Nos reímos muchísimo y eso nos ha ayudado a estar 15 años juntos”, revela Roselyn. La pareja tiene dos pequeños juntos y miles de aventuras que comparten por las redes.

Matthew McConaughey y la brasileña Camila Alves

El actor era llamado “el conquistador de Hollywood” y tenía mucha fama de Don Juan entre las actrices y mujeres del medio. Pero un día de 2007 llegó algo inesperado que cambió para siempre su forma de ver el amor, y ese algo fue Camila Alves. “Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi lugar”, contó sobre la primera vez que la vio. “Desde el primer día solo sé que quiero estar con ella”, confesó.

“Creo que todo el mundo puede recordar la primera vez que le rompen el corazón y cómo eso te hunde. Todo el mundo puede recordar la primera vez que se enamoró y cómo despegás. Yo estuve así durante meses y meses y no quería que mis pies volviesen a tocar el suelo; no hay mejor droga que esa”, dijo el actor para describir el amor que siente por su mujer y madre de sus tres hijos.

Matt Damon y la argentina Luciana Barroso

En el caso del codiciado actor, ella fue su salvadora. “Cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas, y escapé. Me escondí detrás del bar, ella me miró, y me preguntó qué hacía ahí…”, cuenta el actor en primera persona sobre la mujer con la que tiene un amor de 17 años.

“Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer del destino…, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible”, confiesa el actor sobre su mujer, oriunda de Salta. Tienen juntos 3 hijas mujeres.

Michael Jordan y la cubana Yvette Prieto

Uno de los más famosos jugadores de la NBA tampoco pudo evitar caer bajo el hechizo de una latina, la modelo cubana Yvette Prietto. Ellos se conocieron en una discoteca en 2007, un año después del divorcio del exNBA. Pero desde aquella noche se llevaron tan bien que siguen juntos hasta el día de hoy, y formalizaron su relación en 2013, cuando se casaron. Hoy tienen unos mellizos juntos.